Петербуржцы назвали бухгалтеров и программистов самыми «вредными» коллегами

Самыми «вредными» коллегами петербуржцы назвали бухгалтеров и программистов Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга рассказали, с кем им сложнее всего общаться на работе. Среди самых "вредных" коллег горожане назвали бухгалтеров и программистов. Об этом 4 мая 2023 года сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

- Сложнее всего петербуржцам дается общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами - 8 процентов. 7 процентов опрошенных испытывают трудности в коммуникации с программистами. По 5 процентов респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности, - рассказали эксперты.

Также в трех процентах петербуржцы рассказали, что им трудно общаться с юристами, экономистами и рабочими. Есть и те, кому трудно общаться с представителями своих же профессий.

При этом треть опрошенных заявляют, что им просто общаться со всеми, а один из ста отмечает, что ему сложно общаться практически со всеми.