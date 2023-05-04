Центр Петербурга перекроют для машин на время репетиции Парада 4 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 4 мая 2023 года, жителей Санкт-Петербурга ждут жесткие пробки в центре города. С 14:00 до 18:30 часов на Дворцовой площади будет проходить репетиция Парада Победы к 9 мая. В связи с этим ряд улиц закроют для проезда. Напомним какие.

- На время парада будет полностью закрыт проезд по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, а также по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, - рассказали ранее в комитете по транспорту.

Также закроют Миллионную улицу, набережную Зимней канавки, Дворцовую набережную, Дворцовый проезд, Адмиралтейскую набережную, Адмиралтейский проезд от Гороховой до Невского. Проезд вдоль Дворцовой площади также будет запрещен.

Напомним, что аналогичные перекрытия ждут горожан еще 7 мая с 7 часов утра до 12:30.