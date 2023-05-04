Трупы матери и сына нашли на севере Петербурга

Два трупа нашли в запертой квартире в Приморском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга нашли трупы матери и сына. Тела находились в запертой квартире в Приморском районе. Судя по состоянию трупов, женщина и ее сын умерли давно. Подробности 4 мая 2023 года сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

- Утром 3 мая 2023 года судебные приставы обратились в полицию, чтобы те помогли вскрыть по решению суда квартиру в доме 15/1 по улице Ильюшина, - рассказал источник.

Когда полицейские и приставы оказались в квартире, то они обнаружили внутри два трупа: 83-летней женщины, хозяйки квартиры, а также ее 61-летнего сына. Она тела находились каждый в своей кровати. Трупы покойников успели сильно разложиться.

Следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. Трупы направили в морг для установления причины смерти.