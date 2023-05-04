Студент развратил 13-летнюю девочку в Ленинградской области

Студент из Карелии соблазнил 13-летнюю девочку в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студент из Карелии совратил 13-летнюю девочку. Парень отвез жительницу Петрозаводска в Ленинградскую область, где предался разврату. А саму девочку в это время искали родные и полиция, как без вести пропавшую. Об этом 4 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 29 апреля 13-летняя жительница Петрозаводска ушла из дома и не вернулась. Ее объявили в розыск. Только спустя четверо суток полиция нашла школьницу. Она находилась в квартире на Новой улице в поселке Никольский Подпорожского района Ленобласти, - рассказал источник.

В квартире с девочкой был 19-летний студент одного из университетов Петрозаводска. Оказалось, что все это время с 29 апреля по 3 мая парень развращал девочку и вступал с ней в половую связь.

На парня возбудили уголовное дело. На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.