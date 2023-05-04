Супермаркет площадью 3800 квадратных метров откроется в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На первом этаже торгово-развлекательного центра River House на улице Академика Павлова в Петербурге начнет работу гипермаркет EuroSPAR. Магазин займет территорию площадью 3,8 тысяч квадратных метров. Об этом 4 мая пишет РБК.

- В River House с декабря 2016 года на этом месте работал гипермаркет О’КЕЙ. На сайте компании гипермаркет до сих пор числится действующим, - сообщает издание.

После майских праздников в торговом центре начнутся ремонтные работы, а гипермаркет начнет работать только в третьем квартале текущего года. Об этом сообщили в инвестиционной девелоперской компании Jensen Group, под управлением которой находится торговый комплекс.

Там пояснили, что собираются развивать концепцию ТРЦ, увеличивать игровые площади, расширять ресторанную часть, обновлять пул арендаторов.