Крупную нарколабораторию с 250 кг наркотиков накрыли в Ленинградской области

Полиция накрыла крупную нарколабораторию в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция накрыла крупную нарколабораторию и десять участников наркокартеля. Производство наркотиков располагалось в одном частном доме в поселке Малышево Выборгского района. Подробности 4 мая 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейские изъяли из лаборатории различное оборудование, шесть ведер с 32 килограммами психотропного наркотика и 900 литров прекурсоров. Еще более 250 килограммов порошкообразного вещества и неустановленной жидкости, обнаруженных в доме, в настоящее время находятся на экспертизе, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге в одном из гаражей на Лесопарковой улице в и в частном доме на улице Счастливой поселка Клеверное Ленинградской областии хранилось еще около 7,5 тысяч литров химических реактивов.

В ходе операции полиция задержала организатора производства, двух химиков, двух братьев, которые занимались сбытом, координатора, фасовщика и двух закладчиков. Возбуждены уголовные дела.