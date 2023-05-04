Шесть поездов задержались под Петербургом из-за поджога релейного шкафа утром 4 мая

Шесть пригородных поездов задерживались в четверг на финляндском направлении Октябрьской железной дороги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 4 мая 2023 года на Финляндском направлении под Санкт-Петербургом произошла задержка движения пригородных поездов. Движение электричек встало на 30 минут. Причиной тому стало возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня – Лахта Октябрьской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

- В результате было задержано шесть пригородных поездов до 30 минут: № 6056, № 6058, № 6060, № 6062 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и № 6001, № 6005 сообщением Санкт-Петербург – Белоостров, - рассказал перевозчик.

Специалисты проверили релейный шкаф и установили, что он загорелся не самопроизвольно, а это был намеренный поджог.

На данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Виновные пока не установлены. Однако поджигателям грозит уголовная отвественность за подобное нарушение.