Девелопер из Петербурга выиграл судебный спор с компанией-двойником. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания Setl Group обращалась в суд из-за того, что в Москве появилась организация с таким же названием, идентичным товарным знаком и схожей деятельностью. Это нарушало законодательство о конкуренции. Об этом 4 мая пишет "Деловой Петербург".

- Компания обратилась с жалобой в УФАС Москвы, но там им отказали. Тогда говорилось, что компания не смогла документально подтвердить фактическую деятельность двойника на одном географическом рынке, - сообщает издание.

Тогда петербургский девелопер обжаловал это решение в Арбитражном суде Москвы. Там компанию поддержали. Однако, по словам специалистов, при таких спорах наличие одинаковых товарных знаков не указывает на проступок.

Еще одним обязательным условием является необоснованное преимущество компании-двойника. Спор двух похожих организаций пока не прекращен. Столичная УФАС направила в суд жалобу.