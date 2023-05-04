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НовостиОбщество4 мая 2023 9:14

Петербуржцы воспользовались тарифом «60 минут» более 18 млн раз за три месяца

Это почти треть всех поездок жителей города
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржцы воспользовались тарифом «60 минут» более 18 млн раз за три месяца.

Петербуржцы воспользовались тарифом «60 минут» более 18 млн раз за три месяца.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы активно пользуются тарифом «60 минут». За три месяца текущего года таким способом сэкономили более 18 миллионов раз. Напомним, тариф используется при пересадках в течение часа. Первый билет стоит 44 рубля, второй – 10 рублей, а третья поездка – бесплатная.

- Почти 26 процентов поездок от общего количества поездок по «Подорожнику» были совершены с тарифом «60 минут», - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Напомним, специальный тариф разработали в рамках перехода на Новую модель транспортного обслуживания. Воспользоваться им можно при поездках на автобусе, троллейбусе или трамвае по карте «Подорожник».

К слову, электронные способы оплаты значительно лидируют в последнее время. За три месяца текущего года им пользовались 98 процентов пассажиров. Кроме «Подорожника», пассажиры часто используют льготные проездные билеты.