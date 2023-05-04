Петербуржцы воспользовались тарифом «60 минут» более 18 млн раз за три месяца. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы активно пользуются тарифом «60 минут». За три месяца текущего года таким способом сэкономили более 18 миллионов раз. Напомним, тариф используется при пересадках в течение часа. Первый билет стоит 44 рубля, второй – 10 рублей, а третья поездка – бесплатная.

- Почти 26 процентов поездок от общего количества поездок по «Подорожнику» были совершены с тарифом «60 минут», - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Напомним, специальный тариф разработали в рамках перехода на Новую модель транспортного обслуживания. Воспользоваться им можно при поездках на автобусе, троллейбусе или трамвае по карте «Подорожник».

К слову, электронные способы оплаты значительно лидируют в последнее время. За три месяца текущего года им пользовались 98 процентов пассажиров. Кроме «Подорожника», пассажиры часто используют льготные проездные билеты.