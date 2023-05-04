Более 600 семей Петербурга получили выплату на расселение коммунальных квартир

Более 600 петербургских семей получили социальную выплату на расселение коммунальных квартир в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается программа по расселению коммунальных квартир. В этом году уже более 600 семей или 1,4 тысячи человек получили выплаты, чтобы улучшить свои жилищные условия. Общий объем выданных средств составил 1,6 миллиарда рублей. Об этом 4 мая 2023 года сообщили в Смольном.

- Получить содействие могут граждане, состоящие на жилищном учете и являющиеся собственниками или нанимателями комнат в коммунальной квартире. При этом квартира должна быть включена в перечень подлежащих расселению, - пояснили в городской администрации.

В этом году размер выплаты остался неизменным. Каждый человек в составе семьи получает 1,19 миллиона рублей, либо выплачивается 2,18 миллиона рублей тем, кто проживает один. Реализовать деньги можно в течение года только при условии расселения коммунальной квартиры.