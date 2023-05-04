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НовостиОбщество4 мая 2023 9:18

Более 600 семей Петербурга получили выплату на расселение коммунальных квартир

Общий объем выданных средств составил 1,6 млрд рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 600 петербургских семей получили социальную выплату на расселение коммунальных квартир в 2023 году

Более 600 петербургских семей получили социальную выплату на расселение коммунальных квартир в 2023 году

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается программа по расселению коммунальных квартир. В этом году уже более 600 семей или 1,4 тысячи человек получили выплаты, чтобы улучшить свои жилищные условия. Общий объем выданных средств составил 1,6 миллиарда рублей. Об этом 4 мая 2023 года сообщили в Смольном.

- Получить содействие могут граждане, состоящие на жилищном учете и являющиеся собственниками или нанимателями комнат в коммунальной квартире. При этом квартира должна быть включена в перечень подлежащих расселению, - пояснили в городской администрации.

В этом году размер выплаты остался неизменным. Каждый человек в составе семьи получает 1,19 миллиона рублей, либо выплачивается 2,18 миллиона рублей тем, кто проживает один. Реализовать деньги можно в течение года только при условии расселения коммунальной квартиры.