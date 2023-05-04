Более 370 современных автобусов доставят в Петербург до февраля 2024 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автопарк «Пассажиравтотранса» снова пополнится новыми автобусами. Город закупит 372 новые машины российского и белорусского производства марки Volgabus и «МАЗ». 207 автобусов смогут вмещать в себя 97 человек, а вместимость остальных 165 автомобилей – 155 пассажиров.

- Идет регулярное обновление подвижного состава. Только за прошлый год обновили парк городских автобусов на 2800 машин. Они очень комфортные, с полным комплектом систем информирования и безопасности, - отметил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В ведомстве рассказали, что все новые автобусы будут низкопольными. Машины оборудованы системами оплаты проезда и современными медиакомплексами. Новую автомобильную технику полностью доставят в Северную столицу до февраля следующего года. Но первая партия ожидается уже в конце мая.