Концерт в честь Дня Победы впервые пройдет на «Газпром Арене» в Петербурге

Праздничный концерт в честь Дня Победы впервые пройдет на «Газпром Арене» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в честь Дня Победы состоится большой концерт на "Газпром Арене". Ранее такого масштаба никогда не было. Представление под названием марафон "Непокоренные" пройдет вечером 9 мая 2023 года. Об этом 4 мая рассказа председатель Комитета по культуре Федор Болтин.

- Ранее мы никогда не проводили концерты посвященные Дню Победы на стадионе "Газпром Арена". Мероприятие пройдет в двух частях: первая часть - это постановка по мотивам "Молодой гвардии", - сообщил глава комитета.

Во второй части перед петербуржцами выступят известные артисты, среди которых будут Лариса Долина, Василий Герелло, Анита Цой, Елена Ваенга и многие другие. Завершится праздник салютом у стен стадиона и в акватории Невы.

Вход будет организован по билетам, которые комитет передаст в общественные организации и администрации районов.