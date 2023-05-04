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НовостиОбщество4 мая 2023 9:38

Юрий Гордиенков стал гендиректором Балтийского завода в Петербурге

Об этом 4 мая сообщили на предприятии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Юрий Гордиенков стал гендиректором Балтийского завода в Петербурге. Фото: Балтийский завод

Юрий Гордиенков стал гендиректором Балтийского завода в Петербурге. Фото: Балтийский завод

На Балтийском заводе в Северной столице официально сменилось руководство. Должность генерального директора занял Юрий Гордиенков. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе предприятия.

- После вхождения в должность главная задача, стоящая перед Юрием Степановичем, это развитие Балтийского завода, в том числе с точки зрения увеличения объемов производства и повышения производительности труда, - прокомментировал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманинов.

Он также отметил, что завод нуждается в технической модернизации. Ему нужно перейти на современные методы крупноблочного строительства.

Юрий Гордиенков прошел путь от сменного мастера до генерального директора завода. Он работал на высоких руководящих должностях на крупных предприятиях. Долгое время был специалистом в крупной промышленности.