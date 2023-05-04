Врачи из Петербурга спасли трехлетнюю девочку с редким синдром Кавасаки

Врачи из Санкт-Петербурга спасли трехлетнюю девочку с очень редким заболеванием / Фото: ООО «ГПМ СПБ»

В Санкт-Петербурге врачи спасли трехлетнюю девочку с редким заболеванием. Долгое время медики не могли понять, что происходит с ребенком. Еще в январе 2020 года у нее начала пониматься температура и появилась сыпь на теле. Сначала малышку лечили от скарлатины, однако состояние ребенка лишь ухудшалось. Об этом 4 мая рассказали в пресс-службе ООО «ГПМ СПБ».

Ответ на этот вопрос смогли дать в Детской областной клинической больнице Санкт-Петербурга, где главный ревматолог региона, сопоставив все анализы и симптомы, установили, что это синдром Кавасаки. Болезнь дает серьезные осложнения на сердце.

- Первым этапом терапии для девочки был внутривенный иммуноглобулин, но он не дал никакого существенного ответа. Это было первым звоночком, который оповестил нас о том, что что-то идет не так, - рассказал главный детский ревматолог Северо-Западного федерального округа Михаил Костик.

После у девочки поднялось высокое давление. Появилась угроза разрыва сосудов, поэтому маленькую пациенту перевели в Педиатрический университет, где поставили еще один диагноз - синдром Такаясу.

Врачи активно взялись за лечение малышки. Сейчас маленькая девочка уже идет на поправку.