Карликовый козленок появился на свет в Ленинградском зоопарке

Малыша-тихоню воспитывают Гамма и Мартен. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке очередное пополнение. Там родился карликовый козленок. Теперь он живет на площадке камерунских козочек вместе со своими родителями – мамой Гаммой и папой Мартеном. Об этом 4 мая рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

- Этот вид домашних животных отличается не только ласковым нравом и добродушным отношением к человеку, но и самыми очаровательными детенышами! Поэтому пополнение в семействе карликовых коз для нас – всегда радостное событие, - отметили сотрудники зверинца.

Недавно стал известен пол карликового козленка. Мартен и Гамма воспитывают мальчика. Но имя ему пока никто не придумал.

Малыш ест только материнское молоко. С недавнего времени он вместе с мамой начал выходить на улицу. Но посетителям козленка пока не показывают. Сотрудники зоопарка рассказывают, что новый питомец очень тихий. Он кричит и блеет только когда теряет из виду маму.