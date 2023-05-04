Прокурор попросил арестовать школьников по делу о зверском убийстве 13-летней девочки в Петербурге

Суд примет решение в ближайшее время. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красногвардейский районный суд Петербурга попросил арестовать двух школьников, которых подозревают в зверском убийстве 13-летней девочки во время стрима. Решение о выборе меры пресечения будет принято в ближайшее время. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Парня обвинили в убийстве, а его подруга проходит как соучастница преступления, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, все произошло 30 апреля. 16-летний блогер и его 15-летняя подруга обманным путем заманили младшую знакомую в лес. Они пообещали записать интервью с ней и выложить это в интернет.

Во время прямого эфира на девочку сзади напал обвиняемый парень. Он до смерти забил школьницу молотком. Тело ребенка закопали в заранее вырытой яме. По версии следствия, у блогера не было никакого определенного мотива. Таким способом он просто хотел самоутвердиться.