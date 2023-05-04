Эксперт рассказала о снижении спроса и росте цен на продукцию вейп-шопов в Петербурге

Сейчас в городе работают более 2400 вейп-шопов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правила продажи вейпов и жидкости для них ужесточают в России, в том числе в Петербурге. Поэтому этот рынок ждут изменения. А какими они будут, рассказала эксперт рынка коммерческой недвижимости, руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова.

- Этот бизнес обычно снимает дорогие помещения, площадь которых составляет от 20 до 50 тысяч квадратных метров. Арендные ставки достигают 15 тысяч рублей за квадратный метр, - объяснила эксперт.

По ее словам, такие компании не смогут зарабатывать только продажей сигарет. При этом цены на вейпы существенно вырастут, а из-за этого упадет и спрос.

- Основная аудитория вейпов – это молодежь от 18 лет, которая не является самой платежеспособной частью общества, поэтому, скорее всего продажи вейпов заметно сократятся.

Напомним, в Петербурге работают 2427 вейп-шопов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не так давно в Петербурге из-за курения вейпов умирали дети. В январе этого года никотином отравился восьмиклассник. А 17-летний парень умер из-за отека мозга после курения вейпа. Продажу испарителей несовершеннолетним запретили.