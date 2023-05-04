Эко-акция по высадке рощи-геоглифа «ИСКРА» пройдет накануне Дня Победы в Ленинградской области

Высадка деревьев в Ленинградской области. Фото: Правительство Ленинградской области.
Высаженные деревья вместе образуют слово «Искра» - название операции, позволившей прорвать ленинградскую блокаду. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в акции.
Проект «Искра Ленинградской области» посвящен 80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда. Его главная цель - популяризация знаковых мест Ленинградской области, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
Медиагруппа «Комсомольская правда» выступает соорганизатором акции. Проект реализуется при поддержке Правительства Ленинградской области.
Фото: Мария ГАЗЕЕВА.
Автор: Соловьева Анна