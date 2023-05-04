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НовостиОбщество4 мая 2023 11:26

Эко-акция по высадке рощи-геоглифа «ИСКРА» пройдет накануне Дня Победы в Ленинградской области

Высадка пройдет 5 мая в рамках Международной акции «Сад памяти»
Высадка деревьев в Ленинградской области. Фото: Правительство Ленинградской области.

Высадка деревьев в Ленинградской области. Фото: Правительство Ленинградской области.

Высаженные деревья вместе образуют слово «Искра» - название операции, позволившей прорвать ленинградскую блокаду. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в акции.

Проект «Искра Ленинградской области» посвящен 80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда. Его главная цель - популяризация знаковых мест Ленинградской области, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Медиагруппа «Комсомольская правда» выступает соорганизатором акции. Проект реализуется при поддержке Правительства Ленинградской области.

Фото: Мария ГАЗЕЕВА.

Фото: Мария ГАЗЕЕВА.

Автор: Соловьева Анна