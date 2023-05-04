Транспортный коллапс из-за пробок произошел в центре Петербурга 4 мая

Центр Петербурга встал в пробки 4 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Центр Санкт-Петербурга встал в жуткие пробки днем 4 мая 2023 года. Три моста, соединяющие центральную часть города в Васильевским островом Петроградской и Выборгской сторонами встали в заторы, а Дворцовый мост и вовсе перекрыт. Такая ситуация продлится в Петербурге до 18:30 часов, пока не закончится репетиция парада.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Литейном и Загородном проспектах. Загруженность магистрали к Литейному мосту — 10 баллов, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Также, из-за того, что часть Невского проспекта временно перекрыта, транспортный коллапс образовался на Садовой улице.

Помимо того, что часть улиц перекрыта, ситуацию отягощает авария на Университетской набережной в сторону Благовещенского моста.

Напомним, что еще одна репетиция парада состоится утром 7 мая.