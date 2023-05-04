Прокуратура контролирует проверку из-за устроившей сеанс приворота петербурженки с шестимесячным ребенком

Младенца отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После инцидента, когда женщина рыла яму рядом со своим шестимесячным ребенком, прокуратура контролирует проверку. Напомним, 37-летняя женщина хотела совершить приворот. Для этого нужно было посадить растение. Младенца она положила рядом на газоне, на это обратили внимание очевидцы.

- Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, которую проводят правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Напомним, все произошло 3 мая на улице Вавилова. Женщина тогда объяснила, что делала приворот из-за неверного мужа, которому она уже родила четверых детей. Полицейские вызвали скорую помощь, которая отвезла петербурженку в психиатрическую больницу.

Малыш сейчас находится в медучреждении.