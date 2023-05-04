Мужчину осудили на 7 лет за побеги к возлюбленной из военной части Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима рядового, который систематически сбегал из военной части к своей возлюбленной. Ромео проходил службу по контракту с августа 2020 года, но начиная с октября 2022 года начал постоянно сбегать к девушке. Об этом 4 мая 2023 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Первый раз рядовой сбежал к девушке в октябре. Он пробыл с возлюбленной 10 дней, после чего его задержали и вернули в часть. После мужчина еще четыре раза сбегал: два раза в ноябре, в декабре под новый год, а последний раз в января, спустя всего два дня как его в очередной раз задержали, - рассказали в суде.

Мужчина вину признал, но пояснил, что еще весной 2022 года решил уволиться со службы еще до истечения контракта. Чтобы ускорить процесс, он решил специально нарушать воинскую дисциплину. В мае командование части приняло решение о его досрочном увольнении, однако официально уволен так и не был. Поэтому продолжил убегать, несмотря на уголовную ответственность.