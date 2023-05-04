Трех умирающих нерпят нашли под Петербургом / Фото: Водоканал

Под Санкт-Петербургом на берегу Ладожского озера нашли трех нерпят. Детенышей обнаружили в разных местах в конце апреля и первых днях мая. Все малыши оказались очень истощены и нуждались в помощи. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала".

- Внимательные жители деревни Кириково Волховского района Ленинградской области заметили детеныша во время прогулки. Они сделали фото и видео и отправили в Фонд друзей балтийской нерпы. Оценив состояние животного, специалисты поняли, что малышу не выжить без оказания помощи, - рассказали на предприятии.

Малыша забрали в центр в Репино. Оказалось, что он весит всего 6 килограмм, а также у нерпы развилась двухсторонняя пневмония.

Еще одного нерпенка нашли в деревне Лавров. Он грелся на мостках, когда его нашли прохожие. Малыш тоже был всего 6,5 килограммов и страдал от переохлаждения.

Третьего кроху нашли в поселке Коккорево. Сейчас все нерпята находятся в центре и проходят лечение. После этого их выпустят обратно в Ладожское озеро.