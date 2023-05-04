Полицейские задержали 58 мигрантов во время рейдов по рынкам Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга провели миграционные рейды на рынках Фрунзенского и Калининского районов. Различные нарушения выявлены у 58 иностранцев. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Рейды провели на Калининской и Софийской овощебазах. Они прошли с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов проверили 408 граждан стран ближнего зарубежья. 58 человек отвезли в отделы полиции для разбирательства и составления административных протоколов.

Мигранты с самыми грубыми нарушениями сначала будут находиться в центре содержания иностранных граждан, а потом их выдворят за пределы страны, а также на несколько лет запретят въезд в Россию.