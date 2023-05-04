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НовостиОбщество4 мая 2023 12:59

Реконструкцию здания бывшей богадельни на Каменноостровском проспекте Петербурга планируется завершить в 2023 году

В постройке разместится один из факультетов РАНХиГС
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Реконструкцию здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова на Каменноостровском проспекте планируется завершить в 2023 году

Реконструкцию здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова на Каменноостровском проспекте планируется завершить в 2023 году

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается реконструкция здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова на Каменноостровском проспекте. Работы планируется закончить уже в этом году, после чего в постройке разместится один из факультетов РАНХиГС. Об этом 4 мая 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- На сегодняшний день подрядчиками выполнена большая часть работ: усилен конструктив здания, произведена замена перекрытий и инженерных коммуникаций, продолжается реставрация фасадов и внутренних элементов, уже начались работы по благоустройству территории и монтаж инженерного оборудования, - пишет издание со ссылкой на представителей вуза.

Фасад здания, который выходит непосредственно на проспект, останется в стиле французского классицизма. Для этого реставраторам пришлось восстановить утерянные детали по сохранившимся образцам. Также были воссозданы перила и козырек над главным входом.