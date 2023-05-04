Зеленый марафон в 2023 году состоится 20 мая.

Тысячи бегунов из 60 городов России готовятся к своему главному старту года - 20 марта они примут участие в десятом Зеленом марафоне. Улучшить свое физическое состояние и выйти на старт в лучшей форме поможет искусственный интеллект- мультимодальная нейросеть Сбера GigaChat.

Главной рекомендацией искусственного интеллекта является совет атлетам как можно раньше начать тренироваться. А что еще поможет преодолеть дистанцию?

Увеличивайте дистанцию постепенно. Если вы начинающий спортсмен, рассчитывайте силы - не бегите сразу марафон, лучше пройдите это расстояние пешком. Дальше повышайте нагрузку, чтобы тело могло приспособиться к новым условиям. Это поможет избежать травм и перетренировки.

Следите за своим питанием. Во время подготовки к Зеленому марафону старайтесь употреблять больше овощей, фруктов, зелени и белковых продуктов.

Не забывайте отдыхать. Важно давать телу время для восстановления после нагрузок.

Найдите мотивацию. Чтобы достичь успеха в тренировках, поставьте четкую цель и верьте в себя. Не помешает и единомышленник, который будет вас поддерживать или вместе с вами готовиться к забегу.

Не забывайте про растяжку и разминку. Они помогут подготовить ваше тело к физической нагрузке.

Зарегистрироваться на забег и присоединиться к спортсменам можно на сайте Зелёного Марафона.