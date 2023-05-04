Смольный предложил петербуржцам не посещать Пискаревское кладбище 8 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцам посоветовали не приходить на Пискаревское кладбище 8 мая из-за мер безопасности. Об этом в четверг, 4 мая, на пресс-конференции ТАСС заявила председатель комитета по социальной политике Северной столицы Елена Фидрикова.

- Торжественно-траурную церемонию покажут по прямой трансляции. Поэтому предлагаем комфортно посетить мемориал в другие дни, - сказала глава комитета по соцполитике.

Напомним, церемонию по традиции проведут в два этапа, чтобы избежать большого количества людей. В 11:00 и 13:00 запустят две отдельные делегации.

Напомним, площадкой для праздничного концерта в честь Дня Победы станет «Газпром Арена». Там в 19:00 9 мая покажут рок-ораторию «Непокоренные» по мотивам «Молодой гвардии». Кроме этого, для ветеранов выступят Лариса Долина, Елена Ваенга, Денис Майданов, Анита Цой и другие звезды.