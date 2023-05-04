Электробус «Орион» из двух секций длиной 18 метров доставят в Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербург привезут новейший электробус «Орион». Его длина составляет 18 метров, а сам автомобиль состоит из двух секций, которые соединены шарнирным переходом, то есть «гармошкой». Его собрали на заводе «Транс-Альфа».

- Мы прошли достаточно длинный путь, тестируя и применяя при создании новых моделей транспорта самые современные системы и технологии. Это позволяет нам решать сложные и амбициозные задачи, - отметил председатель правления АО «Транс-Альфа» Дмитрий Шарапов.

Автобус почти готов к отправке в Северную столицу. 5 мая там появятся 42 кресла. Машина сможет перевозить по 154 человека. В салоне установили систему климат-контроля и USB-зарядки для мобильных телефонов.

Электробус может проехать более 240 километров без подзарядки. Обычный городской автобус проезжает такое расстояние за день. Заряжать большую машину будут в парке по ночам.