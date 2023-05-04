Сотни пассажиров третий день подряд толпятся около станции «Василеостровская»

Огромнейшая очередь образовалась из-за ремонта эскалатора. Фото: Элеонора КУРЮМОВА

Ежедневное столпотворение около станции метро "Василеостровская" продолжается уже третий день. Все дело в том, что по вечерам вход в вестибюли ограничен из-за ремонта двух эскалаторов. Ограничения действуют с 16:00 до 20:00.

- Стоим в огромнейшей очереди уже больше десяти минут, и она совсем не продвигается, - рассказала корреспондент spb.kp.ru, которая оказалась на месте событий.

Тем временем, пассажирам рекомендовали пользоваться соседними станциями метро - "Спортивной" и "Приморской", пропускная способность которых достаточно высокая. Или же наземным транспортом.

Напомним, ремонт эскалаторов проходит со 2 мая по 17 сентября. Из-за проведения работ по утрам, с 8:00 до 10:30, вход в вестибюли закрыт. На станции заменят тяговые цепи, ступени, лестничное полотно и поручни. Так планируют продлить срок эксплуатации эскалаторов.