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НовостиОбщество4 мая 2023 15:06

Единовременную выплату контрактникам из Петербурга увеличили до 500 тысяч рублей

Документы подписал Александр Беглов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Единовременную выплату контрактникам из Петербурга увеличили до 500 тысяч рублей.

Единовременную выплату контрактникам из Петербурга увеличили до 500 тысяч рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге увеличили единовременную выплату контрактникам. Раньше она составляла 300 тысяч, а теперь – 500 тысяч рублей. Соответствующие документы уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

- Это прежде всего подъем престижа профессии военного. Эти меры показывают, что город и государство в целом думают о своих военнослужащих, - отметил Герой России Олег Крюков.

С помощью этого решения власти хотят улучшить материальное благосостояние военнослужащих и их семей. Так, например, военные, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, все деньги отправляют своим женам и детям.

- Увеличение выплаты – еще и моральная поддержка: военные видят, что город, государство по достоинству оценивают их труд, - отметил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Андрей Головатюк.