Единовременную выплату контрактникам из Петербурга увеличили до 500 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге увеличили единовременную выплату контрактникам. Раньше она составляла 300 тысяч, а теперь – 500 тысяч рублей. Соответствующие документы уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

- Это прежде всего подъем престижа профессии военного. Эти меры показывают, что город и государство в целом думают о своих военнослужащих, - отметил Герой России Олег Крюков.

С помощью этого решения власти хотят улучшить материальное благосостояние военнослужащих и их семей. Так, например, военные, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, все деньги отправляют своим женам и детям.

- Увеличение выплаты – еще и моральная поддержка: военные видят, что город, государство по достоинству оценивают их труд, - отметил член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Андрей Головатюк.