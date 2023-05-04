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НовостиПроисшествия4 мая 2023 15:21

Школьницу из Петербурга арестовали за соучастие в зверском убийстве 13-летней девочки

Обвиняемая снимала на видео, как ее друг до смерти забивал знакомую молотком
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочку отправили в СИЗО на два месяца.

Девочку отправили в СИЗО на два месяца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Красногвардейский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения 15-летней девочке, которая стала соучастником убийства 13-летней школьницы. Напомним, 16-летний блогер до смерти забил знакомую молотком, а его подруга все это снимала на видео.

Перед тем, как пригласить девочку погулять, парень и его соучастница выкопали яму, чтобы позже оставить там тело убитой. Жестокая расправа над младшей знакомой была запланирована для самоутверждения.

Во время прямого эфира парень со спины напал на девочку с молотком и начал ее бить. Когда девочка умерла, подростки переписывались от ее имени с мамой, чтобы скрыть преступление.

- Суд принял решение отправить школьницу в следственный изолятор на два месяца. Там она останется, как минимум, до 2 июля, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.