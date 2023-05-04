Общественный транспорт станет бесплатным 7, 8 и 9 мая для ветеранов в Петербурге

Весь транспорт станет бесплатным 7, 8 и 9 мая для ветеранов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В честь празднования Дня Победы весь общественный транспорт Северной столицы 7,8 и 9 мая станет абсолютно бесплатным для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, людей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», а также памятным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Все перечисленные категории смогут не платить за поездку независимо от их гражданства и места жительства. Главное, чтобы с собой было соответствующее удостоверение. В том числе и к медалям, – уточнили в пресс-службе правительства.

В Смольном подчеркнули, что подобную меру социальной поддержки комитет по транспорту предоставляет ежегодно. К слову, бесплатный проезд для перечисленных категорий действует также с 26 по 28 января, 22 июня и 8 сентября.

Ранее spb.kp.ru писала, что вход в Артиллерийский музей будет бесплатным 9 мая в Петербурге.