200-килограммовую картину Сурикова из «Русского музея» Петербурга отправили в Красноярск

200-килограммовую картину из «Русского музея» отправили в Красноярск. Фото: t.me/rusmuseum

На исторической родине художника Василия Сурикова, в Красноярске, отмечают его 175-й день рождения. В честь юбилея в городе открылась экспозиция, куда «Русский музей» Северной столицы привез сразу десять картин. К слову, одна из них весит около 200 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

– Привезли самую большую картину художника «Покорение Сибири Ермаком». Габариты у нее недетские: почти три на шесть метров, а вес – примерно две сотни килограммов, – уточнили в пресс-службе музея.

К слову, распаковывал картину исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков. На выставке работы Василия Сурикова представили также Третьяковская галерея и художественные музеи Красноярска. Кстати, посетить экспозицию можно будет с 12 мая по 9 июля в музейном центре «Площадь Мира».