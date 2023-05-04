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НовостиОбщество4 мая 2023 17:13

Движение троллейбусов изменилось из-за повреждения сети на Пискаревском проспекте в Петербурге

По другому маршруту поедут троллейбусы № 16 и №38
Элеонора КУРЮМОВА
Движение троллейбусов изменилось из-за сломанной контактной сети.

Движение троллейбусов изменилось из-за сломанной контактной сети.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Свои временные коррективы в планы и маршруты жителей Северной столицы внесла нестабильная техника. Так, 4 мая около восьми часов вечера изменилось движение троллейбусов № 16 и № 38. Причиной для перемен стало повреждение контактной сети на Пискаревском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

– Троллейбусы 16-го маршрута поедут от площади Бехтерева до конечной станции «улица Маршала Тухачевского», – уточнили в пресс-службе компании.

В учреждении также добавили, что транспорт под номером 38 будет работать одновременно на двух участках. Троллейбусы будут двигаться от площади Ленина до «Маршала Тухачевского», а также выезжать от остановки «Светлановский проспект» до конечной станции «Ручьи».

Ранее spb.kp.ru писала, что движение троллейбусов закроют на три ночи – с 25 по 28 апреля – из-за ремонта в городе на Неве.