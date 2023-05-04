Без вести пропавшего 14-летнего мальчика ищут в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

14-летний мальчик ушел из дома в деревне Лагово, Ломоносовского района Ленобласти 3 мая и спустя целые сутки не вернулся. Обеспокоенные родители забили тревогу и 4 мая обратились к волонтерам «ЛизыАлерт». Ориентировки на ребенка активно распространяются в Сети. О пропавшем мальчике сотрудники поисково-спасательного отряда сообщили в официальном сообществе организации в социальной сети ВКонтакте.

– Требуется помощь добровольцев, – сообщили спасатели-добровольцы.

В ориентировке на подростка указаны следующие приметы: рост около 154 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. Родители мальчика рассказали, что он покинул дом в синей куртке с капюшоном, черных джинсах. Из обуви, предположительно, на пропавшем или черные, или зеленые кроссовки.

Всю известную информацию о потерявшемся можно сообщить напрямую инфоргу Ольге (Пальмира) по телефону 8 999 206 02 42. Кроме того, обратиться можно по номерам 112 и 8 800 700 54 52.