21 тысячу цветов высадили на Исаакиевской площади в Петербурге

21 тысячу цветов высадили на Исаакиевской площади. Фото: t.me/spbprav

В периодически хмурую и серую обстановку Северной столицы решили добавить ярких красок. Поэтому всю Исаакиевскую площадь усадили желтой и оранжевой виолой. Территорию у стен Мариинского дворца украсила 21 тысяча прекрасных цветов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города на Неве.

– Облагораживали территорию специалисты садово-паркового предприятия «Центральное», – уточнили в пресс-службе.

Специалисты также отметили, что весомое преимущество выбранных растений – их морозостойкость. Они великолепно переживут минусовые температуры и спокойно перенесут превратности погоды в городе на Неве.

К слову, радовать жителей культурной столицы виола будет предположительно до середины июня. Затем ее заменят на другие цветы, которые простоят до самой осени.

Ранее spb.kp.ru писала, что в Петербурге высадят 5,6 миллионов цветов в 2023 году.