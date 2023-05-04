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НовостиПроисшествия4 мая 2023 18:11

Техдиректора осудили на два года условно за гибель работника в морском порту Петербурга

На погибшего упала балка портального крана
Элеонора КУРЮМОВА
Директора организации осудили на два года условно за гибель работника.

Директора организации осудили на два года условно за гибель работника.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский суд Северной столицы приговорил технического директора коммерческой организации к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Как стало известно, обвиняемый нарушил правила безопасности при ведении работ в морском порту города на Неве. Из-за этого на производстве погиб один из работников. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Суд выяснил, что ровно два года назад, мае осужденный пренебрег техникой безопасности во время перемещения портального крана в одном из портов города на Неве, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за этого, как выяснилось, опорная балка огромной железной машины упала на электрогазосварщика. Полученные им травмы оказались совершенно несовместимы с жизнью. Мужчина погиб.

Ранее spb.kp.ru писала, что инженера приговорили к трем годам условно из-за гибели двух работников в Ленобласти.