Техдиректора осудили на два года условно за гибель работника в морском порту Петербурга

Директора организации осудили на два года условно за гибель работника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский суд Северной столицы приговорил технического директора коммерческой организации к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Как стало известно, обвиняемый нарушил правила безопасности при ведении работ в морском порту города на Неве. Из-за этого на производстве погиб один из работников. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Суд выяснил, что ровно два года назад, мае осужденный пренебрег техникой безопасности во время перемещения портального крана в одном из портов города на Неве, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за этого, как выяснилось, опорная балка огромной железной машины упала на электрогазосварщика. Полученные им травмы оказались совершенно несовместимы с жизнью. Мужчина погиб.

Ранее spb.kp.ru писала, что инженера приговорили к трем годам условно из-за гибели двух работников в Ленобласти.