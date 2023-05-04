Техдиректора осудили на два года условно за гибель работника в морском порту Петербурга

Директора организации осудили на два года условно за гибель работника.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Кировский суд Северной столицы приговорил технического директора коммерческой организации к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Как стало известно, обвиняемый нарушил правила безопасности при ведении работ в морском порту города на Неве. Из-за этого на производстве погиб один из работников. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
– Суд выяснил, что ровно два года назад, мае осужденный пренебрег техникой безопасности во время перемещения портального крана в одном из портов города на Неве, – уточнили в пресс-службе ведомства.
Из-за этого, как выяснилось, опорная балка огромной железной машины упала на электрогазосварщика. Полученные им травмы оказались совершенно несовместимы с жизнью. Мужчина погиб.
Ранее spb.kp.ru писала, что инженера приговорили к трем годам условно из-за гибели двух работников в Ленобласти.