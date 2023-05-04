Движение троллейбусов восстановили спустя 40 минут в Петербурге

Движение троллейбусов полностью восстановили спустя 40 минут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Троллейбусы № 16 и №38 вновь поехали по действующим трассам. Ранее, маршрут общественного транспорта был изменен из-за повреждения контактной сети вдоль Пискаревского проспекта в Северной столице. Но спустя 40 минут специалистам удалось восстановить работу электролинии. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

– Движение троллейбусных маршрутов полностью восстановлено, – уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, накануне в организации сообщили, что в путь следования двух троллейбусов технические неполадки внесли свои коррективы. Из-за нарушения работы сети транспорт №16 выезжал от площади Бехтерева и двигался до конечной остановки «улица Маршала Тухачевского». Тем временем, № 38 работал сразу на двух участках: отходил от площади Ленина и прибывал на «Маршала Тухачевского», а также перемещался от «Светлановского проспекта» до конечной станции «Ручьи».