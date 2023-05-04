Машина снесла забор и перевернулась на Шуваловском проспекте в Петербурге

Машина снесла забор и перевернулась на Шуваловском проспекте.

«Побег» со стоянки завершился ДТП у 51-го на Шуваловском проспекте в Северной столице. Французский «Рено Дастер» снес ограждение парковки и перевернулся на крышу. Машину из-за столкновения отнесло в левый ряд. Об этом очевидцы рассказали в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Водитель иномарки повредил ограждения стоянки и, соответственно, машины, находящиеся поблизости, – рассказал корреспонденту spb.kp.ru один из очевидцев, проезжавших мимо.

Он также добавил, что обстоятельства при которых еще один «перевертыш» появился на дорогах культурной столицы не известны. Тем не менее, оказавшиеся рядом водители говорят, что скорой на месте происшествия не было. Предположительно, все участники дорожного движения живы и здоровы, и никто, кроме несчастной стоянки и кузовов машин, серьезно не пострадал.

Ранее spb.kp.ru писала, что жесткое ДТП произошло между каршерингом и мотоциклом в Петербурге.