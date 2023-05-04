Доход ниже прожиточного минимума получали только 5,1% петербуржцев

Зарплату ниже прожиточного минимума получали только 5,1% петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица продолжает бить рекорды. В этот раз в городе на Неве снизился уровень бедности. Как оказалось, доход ниже прожиточного минимума получали только 5,1 процента местных жителей в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Несмотря на ковид и санкции, за четыре года удалось добиться существенных результатов. Ранее минимальную зарплату получали целых 6,5 процента петербуржцев, а плановый показатель в 2022 год составлял 5,4 процента, – уточнил Александр Беглов.

В правительстве города на Неве подчеркнули, что снизилась и неформальная занятость в регионе. Она оказалась втрое ниже, чем по всей России. Как выяснилось, власти культурной столицы основательно зачистили «серую» зону, перестав поддерживать любителей зарплаты в конвертах. К слову, от самозанятых в бюджет Петербурга поступило на 84 процента больше платежей, чем годом ранее.