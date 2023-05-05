Легендарный Т-34 возглавит парад в День Победы на Дворцовой площади в Петербурге

Легендарный Т-34 возглавит парад в День Победы на Дворцовой площади. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В праздничном параде на Дворцовой площади 9 мая примут участие военнослужащие, курсанты военных учебных заведений и общественных организаций. Кроме того, мимо Зимнего проедут 80 единиц техники. А возглавит торжественную техническую процессию традиционно танк Т-34. Об этом Александр Беглов рассказал в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

– Единовременные выплаты от города к 9 мая уже получают все ветераны и блокадники, вдовы и «дети войны». Социальная помощь начисляется автоматически, – напомнил глава Северной столицы.

Кроме того, 8 мая в «Октябрьском» состоится праздничный концерт «Письма Победы». Также ветеранов через районные соцслужбы пригласили на большой концерт «Непокоренные», который состоится на стадионе «Газпром Арена» 9 мая. Завершит праздничную программу салют.