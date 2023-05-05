Снег выпал на улицах Петербурга 4 мая

Первый снег выпал на улицах Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало мая все больше удивляет жителей Северной столицы. После нескольких теплых, но ветреных дней в город нагрянул снег. Очевидцы записали вальс из осадков на видео и даже нервно порадовались переменчивой погоде. Ролик с прекрасным, но не совсем своевременным для 4 мая явлением появился в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Первый в этом году майский снег выпал в Зеленогорске. Зима не хочет отпускать Северную столицу, – прокомментировали пользователи.

Конечно, весна все-таки одержала победу с холодной погодой и уже через несколько минут дороги Курортного района стали привычно сухими. Жители города, судя по комментариям под постами о внезапной смене сезонов, даже немного расстроились.

Ранее spb.kp.ru писала, что пик похолодания и снег ждут Петербург 4 мая. Но синоптик Михаил Леус пообещал потепление в Северной столице перед Днем Победы.