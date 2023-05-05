Снег пошел в Петербурге утром 5 мая Фото: Лилия КОЗЛОВА

Утро 5 мая 2023 года началось в Санкт-Петербурге по-зимнему. Во всех районах города выпал снег. Где-то он оказался мокрым и падал быстро на землю, где-то огромными и легкими хлопьями летал по улицам.

- Средний температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. В утренние и вечерние часы местами возможна гололедица, - отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура немного поднимется, но незначительно. Ожидается максимум до плюс 5-7 градусов, а по Ленинградской области от плюс 3 до 8 градусов. Ветер будет северный 4-9 метров в секунду, порой очень порывистый.

Но жителям Петербурга придется еще потерпеть до потепления. Такая же холодная погода, возможно снова со снегом, будет в субботу. Пройдут кратковременные дожди, ночью слабые заморозки, днем до плюс 7-9.