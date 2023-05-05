Мокрый снег и арктический холод ждут Петербург 5 мая Фото: Лилия КОЗЛОВА

Санкт-Петербург оказался в апогее арктического вторжения холода. С утра 5 мая 2023 года город накрыл снег. И если в Северной столице снег, падая на землю, быстро тает, то в Ленинградской области он плотно лег на землю и дороги, поэтому дорожникам пришлось вывести технику, где уборки сугробов. Такая холодная погода простоит весь день. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции холодного арктического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а средний температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. В утренние и вечерние часы местами возможна гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге ожидается всего плюс 5-7 градусов, по области плюс 3-8 градусов. Ветер будет северным до 4-9 метров в секунду.

В субботу местами кратковременные дожди, ночью слабые заморозки, днем до плюс 7-9 градусов.