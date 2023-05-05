Приморский проспект Петербурга встал в большую пробку утром 5 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С утра 5 мая 2023 года дороги Санкт-Петербурга сковали пробки. Серьезные заторы образовались на Кольцевой автодороге, а также на севере города - Приморском проспекте. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Зафиксирована необычно плотная пробка на Московском шоссе, от КАД до поворота к заводу Foxconn. Пробка растянулась на 5 километров. В ней можно потерять 2 часа 8 минут. Обычно этот участок можно проехать за 7 минут, - сообщили в сервисе.

Также очень серьезный затор наблюдается на севере города, который растянулся по Приморскому проспекту, Ушаковской и Выборгской набережным от ЗСД до Кантемировского моста. Пробка длиной 5,4 километра. В ней можно потерять практически час времени.

В остальном по городу загруженность дорог на пять баллов. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.