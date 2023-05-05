Мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку в Петербурге

В Петербурге изнасиловали 16-летнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании подростка. Ночью 4 мая 2023 года в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области обратилась 39-летняя жительница поселка имени Тельмана, которая рассказала, что над ее дочерью надругались. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина указала на 27-летнего жителя Колпино, который поздним вечером 3 мая в одной из квартир изнасиловал ее 16-летнюю дочь, - рассказал источник.

Уже спустя полчаса после заявления сотрудники полиции прибыли в указанную квартиру в Колпино, где задержали подозреваемого мужчину.

На данный момент петербуржец находится под стражей, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.