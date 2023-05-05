Машины без госномеров начали эвакуировать с платных парковок в Петербурге

Комитет по транспорту в Петербурге приступил к эвакуации машин без госномеров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начали эвакуировать машины с платных парковок, у которых были сняты госномера. Это автомобили тех водителей, которые таким образом решили не платить на стоянку. Об этом 5 мая 2023 года рассказали в комитете по транспорту.

- Первые такие автомобили уже были сегодня эвакуированы на штрафстоянки. Выявление и эвакуация транспортных средств без номеров будет вестись сотрудниками Комитета ежедневно в ходе патрулирования зоны платной парковки, - сообщили в ведомстве.

Автомобили отправляют на спецстоянку на Старообрядческой улице. Чтобы забрать автомобиль, следует обратиться сначала в комитет в будний день на 8-й Советской улице, дом 31/27. При себе необходимо иметь паспорт, а также документы, подтверждающие право управлением эвакуированным транспортным средством.

Напомним, что штраф за неоплаченную стоянку в зоне платной парковки - 3 тысячи рублей.