Машины без госномеров начали эвакуировать с платных парковок в Петербурге

Комитет по транспорту в Петербурге приступил к эвакуации машин без госномеров
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Санкт-Петербурге начали эвакуировать машины с платных парковок, у которых были сняты госномера. Это автомобили тех водителей, которые таким образом решили не платить на стоянку. Об этом 5 мая 2023 года рассказали в комитете по транспорту.
- Первые такие автомобили уже были сегодня эвакуированы на штрафстоянки. Выявление и эвакуация транспортных средств без номеров будет вестись сотрудниками Комитета ежедневно в ходе патрулирования зоны платной парковки, - сообщили в ведомстве.
Автомобили отправляют на спецстоянку на Старообрядческой улице. Чтобы забрать автомобиль, следует обратиться сначала в комитет в будний день на 8-й Советской улице, дом 31/27. При себе необходимо иметь паспорт, а также документы, подтверждающие право управлением эвакуированным транспортным средством.
Напомним, что штраф за неоплаченную стоянку в зоне платной парковки - 3 тысячи рублей.