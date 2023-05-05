Пограничная служба ФСБ опровергла информацию об усилении контроля за пограничным режимом в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Информация о том, в Ленинградской области усиливают контроль за пограничным режимом оказалась недостоверной. Об этом 5 мая 2023 года spb.kp.ru сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областью.

- Это недостоверная информация. Усиление пограничного режима это сугубо профессиональный термин и он подразумевает определенные мероприятия. Эти мероприятия не проводятся. Фактически такого решения об усилении не было. Мы контролируем как можно качественнее каждый день, - пояснили в службе.

Напомним, что 1 мая в Ленобласти на Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач. На место прибыли взрывотехники, которые осмотрели ЛЭП и обнаружили под другой опорой взрывное устройство.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о незаконном обороне взрывных устройств и диверсии.