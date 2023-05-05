Полиция задержала поджигателя автомобиля в Ленинградской области

Подозреваемый в поджоге задержан полицией в Волосовском районе Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчина, который поджег машину жительницы Волосовского района. В 4 часа ночи 4 мая 2023 года в районное отделение полиции поступило сообщение о том, что у дома 4 в деревне Торосово горит легковой автомобиль. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Прибывшими на место происшествия сотрудникам полиции принято заявление от 38-летней автолюбительницы о том, что неизвестный совершил поджог автомобиля «Мицубиси Аутлендер», принадлежащего ее матери, - рассказали в полиции.

В результате пожара машина сгорела полностью.

Подозреваемого нашли очень быстро, в тот же день. Уже спустя четыре часа, в 8 часов утра возле того же дома, где произошел пожар, стражи порядка задержали 61-летнего местного жителя. По какой причине он устроил поджог, не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело.