Сотрудника полиции задержали при получении взятки в 1 млн рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотруднику следственного органа МВД России предъявлено обвинение в получении взятки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника следственного органа МВД за взятку. 32-летнего майора юстиций поймали 4 мая 2023 года, когда он получал деньги от местного жителя через посредника. Об этом рассказали в следственном комитете Северной столицы.

- Согласно версии следствия, 4 мая около одного из домов на улице Ильюшина в Приморском районе города сотрудник полиции получил от местного жителя, через посредника, взятку в сумме 15 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 985 тысяч рублей, - рассказали в комитете.

Взятку полицейский взял, обещая сделать так, чтобы местного жителя не привлекли к уголовной отвественности, а также не отправили под суд.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения полицейскому,