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НовостиОбщество5 мая 2023 13:02

Александр Беглов поздравил ветеранов Петербурга с Днем Победы

В канун праздника в Доме офицеров состоялось торжественное собрание и праздничный концерт
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Губернатор Петербурга поздравил ветеранов и военнослужащих Западного военного округа с Днем Победы

Губернатор Петербурга поздравил ветеранов и военнослужащих Западного военного округа с Днем Победы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил ветеранов, а также военнослужащих Западного военного округа с Днем Победы. В канун праздника в Доме офицеров состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. В ходе встречи была объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 5 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- В 1945 году наши отцы и деды ценой своей жизни победили фашизм. Но сегодня их наследники уходят добровольцами на Донбасс, чтобы защитить мирных жителей - детей, женщин, стариков, право людей говорить на родном языке, наши духовные и семейные ценности, - отметил градоначальник.

Напомним, что в Петербурге 9 мая состоится Парад Победы на Дворцовой площади. В этом году не будет воздушной части парада, а также очного проведения акции "Вечный полк".